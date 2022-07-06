В сельское хозяйство региона подготовили молодые кадры

В России на сегодняшний день формируется новый тип сельского хозяйства, в основе которого находятся инновационные технологии: робототехника, цифровизация, генетика и селекция, биометоды и нанотехнологии. Все больше молодых людей связывают свою будущую профессию с агробизнесом.

Сегодня кадры в области АПК в России очень востребованы. Это касается всех специальностей. Об этом говорили на церемонии вручения дипломов об окончании в Тульском сельскохозяйственном колледже имени И.С. Ефанова.

В сельское хозяйство региона подготовили молодые кадры

Почётными гостями торжественного мероприятия стали: глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Миляев, министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Стёпин, председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина, председатель Попечительского совета Тульского сельскохозяйственного колледжа Вячеслав Салихов, члены попечительского совета колледжа, руководители крупнейших сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий региона, главы КФХ и другие сельскохозяйственные производители, а также выпускники и преподаватели колледжа.

С приветственным словом и добрыми напутствиями для выпускников выступил глава администрации муниципального образования город Тула Дмитрий Вячеславович Миляев.

- Сегодня вы выпускаетесь из славного учебного заведения Тульский сельскохозяйственный колледж им. И. С. Ефанова, которое давно зарекомендовало себя как нива подготовки специалистов для отрасли агропромышленного комплекса, так и для нашей экономики в целом. Я очень надеюсь, что многие из вас найдут свой профессиональный путь именно в аграрном секторе экономики. Наш регион заинтересован в том, чтобы как можно больше специалистов оставались трудиться именно в нем. Хочется всем выпускникам пожелать уверенности в себе, смело идти к своим целям, помогать друг другу! Также выражаю слова благодарности педагогическому коллективу, руководству учебного заведения и родителям за помощь и поддержку во всех начинаниях.

- Вы все огромные молодцы, что выбрали для себя отрасль, которая на сегодняшний день одна из самых ведущих и динамично развивающихся. - подчеркнул министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин. - Очень надеемся, что вы найдете себя на аграрных предприятиях региона и станете достойным примером для будущего поколения студентов этого колледжа.

Министр сельского хозяйства Тульской области Алексей Степин.

- Сегодня АПК становится все более продвинутым, наукоемким, современным, именно поэтому в этой сфере так интересно работать. РСХБ активно поддерживает фермеров по всей России как своими банковскими сервисами, так и цифровыми. Так, банк запустил платформу «Я в агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Здесь можно найти производственную практику, временную подработку и постоянную работу у лучших работодателей отрасли, программы и курсы повышения квалификации, узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли. Уверен, этот сервис будет полезен и интересен молодым специалистам. Сегодняшним выпускникам желаю полностью реализовать свой потенциал, применив в полной мере все полученные знания и навыки, которые они приобрели за время обучения, ставить новые цели и покорять новые высоты», — сказал директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа.

Директор Тульского регионального филиала Россельхозбанка Сергей Ганжа.

Главное для выпускников – это желание работать в агробизнесе, быть активным, коммуникабельным, целеустремлённым и ответственным, быть открытым к получению новых знаний, умений и навыков. Сегодня есть поддержка как со стороны региональных властей, так и самих сельхозтоваропроизводителей, которые реализуют программы привлечения молодых специалистов, предлагая им бесплатное жильё, высокие единовременные выплаты и возможности для льготного кредитования. Задачи поставлены, и часть из них уже успешно выполнена. Ребятам дали путевку в аграрную жизнь, и главное - не упустить свой шанс правильного выбора.