В Тульской области подрядчик сорвал сроки строительства станции обезжелезивания Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Тулы провела проверку, которая установила, что ООО «Энерготеплострой-ХХI» не завершило в срок работы по контракту, который подразумевал строительство станции обезжелезивания в селе Алешня Ленинского района Тульской области. Стоимость работ составила свыше 98 млн рублей.

По инициативе заказчика контракт расторгли в одностороннем порядке, а директора компании по постановлению прокурора привлекли к административной ответственности за бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров для нужд заказчика. Директор был оштрафован на 30 тысяч рублей.

В настоящее время заказчик заключил новый муниципальный контракт на завершение строительства и ввод в эксплуатацию станции.