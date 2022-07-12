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Общество12 июля 2022 14:21

Приговор тульскому экс-депутату Александру Бороненко хотят ужесточить

Тульская прокуратура потребует пересмотра приговора в сторону ужесточения
Источник:kp.ru
приговор тульскому экс-депутату Александру Бороненко хотят ужесточить

приговор тульскому экс-депутату Александру Бороненко хотят ужесточить

Фото: Алексей ФОКИН

Тульская прокуратура намерена потребовать пересмотр приговора экс-депутату Тульской городской Думы Александру Бороненко, который был приговорен к трем годам условно за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Кроме того, осужденный депутат должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Тем не менее, прокуратура полагает, что приговор слишком мягкий.

Напомним, Бороненко, будучи депутатом городской Думы шестого созыва, с октября 2019 года по декабрь 2021 года фиктивно трудоустроил в качестве своих помощников четырех знакомых, причем они также не знали о своем "трудоустройстве", а потому обязанности не выполняли. А начисляемые им на зарплатные карты деньги присваивал обвиняемый. Таким образом он получил в свое распоряжение более 2,5 млн рублей бюджетных средств.

После оглашения приговора 23 июня Бороненко был исключен из партии "Единая Россия" 24 июня.