В тульской хоккейной команде "Академия Михайлова" сформировали новый тренерский состав Фото: материалы пресс-служб

Дмитрий Крамаренко, новый главный тренер, родился 22 июля 1979 года в Караганде, входил в тренерский штаб клубов «Сарыарка» (Караганда), «Арыстан» (Темиртау), «Кулагер» (Петропавловск) и «Ермак» (Ангарск). Работал главным тренером клубов «Темиртау», «Сарыарка» (Караганда), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Ермак» (Ангарск), «Рязань», «Тамбов» и «Сахалинские Акулы» (Южно-Сахалинск).

Помогать ему будут Дмитрий Евстигнеев, Владимир Антипин, Юрий Петров и Александр Володин:

- тренер по работе с нападающими Дмитрий Николаевич Евстигнеев родился 2 февраля 1977 года в Воскресенске, воспитывался как хоккеист в воскресенском «Химике». Работал в тренерском штабе юношеских команд «Снежные барсы» (Москва), «Атланте», «Рязани» и «Тамбове». С 2020 года работает в системе «Академии Михайлова». Евстигнеев ранее возглавлял и АКМ,

- тренер по работе с защитниками Владимир Юрьевич Антипин родился 18 апреля 1970 года в Темиртау, работал тренером в командах «Сибирские снайперы» (Новосибирск), «СКА-1946» (Санкт-Петербург), «Адмирал» (Владивосток), «Трактор» (Челябинск) и «Металлург» (Магнитогорск), а также генеральным менеджером в клубе «Арлан» (Кокшетау),

- тренер вратарей Юрий Владимирович Петров родился 6 августа 1987 года в Москве, работал тренером вратарей в ХК «Рязань»,

- тренер по ОФП Александр Александрович Володин родился 25 февраля 1991 года. Работал тренером в СДЮШОР ЦСКА, сборных России U17 и U18, «Красной Армии», «Академии Михайлова». Вместе с «Красной Армией» выиграл Кубок Мира МХЛ. Также работает в системе «Академии Михайлова» с сезона-2020/2021.