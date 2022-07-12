Где в Туле не будет электричества 13 июля: публикуем список адресов Фото: Арина ВОРОНЦОВА

13 июля, в среду, часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2;

с 09:00 до 17:00 - ул. Свободы, 47, 52, 58-а; ул. Октябрьская, 43; Мясново: 7-й Полюсный пр-зд, 42; 18-й пр-зд, 98, 94;

с 10:00 до 15:00 - Мясново: 1-й пр-зд, 7-27 (нечётн.), 6-18 (чётн.), 2-а, 7-а, 18-а, 25-а; 2-й пр-зд, 1-а-з, 2-а-г, 10-а, 10-б, 12-а, 12-б, 2-30 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-в, 9-а, 16-а, 1-9 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 20; ул. Кабакова, 23, 29, 30, 32, 22, 24, 24-а, 24-б, 30.