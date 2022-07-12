В Туле суд приостановил деятельность "подпольного" детского творческого лагеря Фото: Алексей ФОКИН

Центральный районный суд Тулы по требованию управления Роспотребнадзора по Тульской области признал незаконной деятельность ООО «МЕДЖИК СОЛО».

Как установлено в ходе рассмотрения дела, данная фирма размещала в интернете рекламу организации отдыха для детей 5-10 лет в формате летнего городского творческого лагеря, на сайте компании к покупке предлагались путевки на летние смены. При этом ООО «МЕДЖИК СОЛО» не состояло в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Тульской области, а юридическое лицо не направляло в адрес контролирующих органов информацию о планируемых сроках заездов детей, режиме работы лагеря, о количестве детей, что является нарушением требований «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Деятельность детского лагеря на данный момент приостановлена.