В колонию в Тульской области пытались "закинуть" 13 телефонов с помощью квадрокоптера Фото: материалы пресс-служб

31-летний житель Орла попытался с помощью дрона переправить на территорию исправительной колонии №4 в Плавске Тульской области 13 мобильных телефонов и комплектующие к ним. Но сотрудники оперативного отдела ИК-4 помешали ему и задержали нарушителя во время патрулирования местности, прилегающей к режимной территории.

Отпираться задержанный не стал и пояснил, что данную посылку он собирался переправить в исправительную колонию №4 по просьбе осужденных, находящихся там. Теперь в отношении него заведено дело по статье 19.12 КоАП РФ, проводится проверка, устанавливаются лица, которым предназначались вышеуказанные запрещенные предметы.

В последнее время сотрудникам исправительных учреждений все чаще приходится сталкиваться с попытками доставить средства мобильной связи и наркотические вещества с помощью квадрокоптеров, а потому методы перехвата уже отработаны.