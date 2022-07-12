Прокуратура Узловского района Тульской области проверит слухи о переходе водоема в частное владение Фото: Алексей ФОКИН

Жители поселка Смородинский Узловского района сообщают, что водоем в их поселке был передан в частную собственность, что могло произойти в обход законодательства. Прокуратура района организовала проверку этой информации.

Сотрудники организации запросят и изучат необходимые документы и дадут оценку применению водоема в соответствии с законом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.