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Общество12 июля 2022 12:58

Прокуратура Узловского района Тульской области проверит слухи о переходе водоема в частное владение

Об этом сообщили жители поселка Смородинский
Источник:kp.ru
Прокуратура Узловского района Тульской области проверит слухи о переходе водоема в частное владение

Прокуратура Узловского района Тульской области проверит слухи о переходе водоема в частное владение

Фото: Алексей ФОКИН

Жители поселка Смородинский Узловского района сообщают, что водоем в их поселке был передан в частную собственность, что могло произойти в обход законодательства. Прокуратура района организовала проверку этой информации.

Сотрудники организации запросят и изучат необходимые документы и дадут оценку применению водоема в соответствии с законом. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.