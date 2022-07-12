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Общество12 июля 2022 12:29

Туляк погасил трехмиллионный долг только после ареста автомобиля приставами

Мужчина не предпринимал действий по выплате долга и не жил по месту регистрации
Источник:kp.ru
Туляк погасил трехмиллионный долг только после ареста автомобиля приставами

Туляк погасил трехмиллионный долг только после ареста автомобиля приставами

Фото: материалы пресс-служб

Судебные приставы Центрального района Тулы арестовали автомобиль Kia Optima в рамках работы над исполнительным производством в отношении 48-летнего туляка.

По решению суда, с него взыскивались 3 млн рублей в пользу физического лица после расторжения предварительного договора купли-продажи жилого помещения. Однако мер по выплате долга мужчина не принимал, не проживал по месту регистрации и умышленно скрывался от приставов. А потому было вынесено постановление объявить должника и его имущество в исполнительный розыск.

В результате розыска приставы установили фактическое местонахождение неплательщика, а также его имущества – автомобиля Kia Optima, на который был составлен акт описи и ареста.

Узнав о принятых мерах, должник в кратчайшие сроки погасил задолженность в полном объеме.