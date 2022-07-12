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Общество12 июля 2022 11:34

В четырех школах Тульской области в столовых использовали некачественное сливочное масло

Это выяснили сотрудники Роспотребнадзора в ходе плановых проверок
Источник:kp.ru
В четырех школах Тульской области в столовых использовали некачественное сливочное масло

В четырех школах Тульской области в столовых использовали некачественное сливочное масло

Во втором квартале 2022 года Роспотребнадзор Тульской области проверил 205 объектов оборота молочной продукции, включая столовые школ, летних оздоровительных учреждений для детей, интернатов и лечебных учреждений.

По результатам надзора возбуждено 5 дел об административном правонарушении, наложены штрафные санкции на общую сумму 23 тысячи рублей, снято с реализации 68,3 кг молочной продукции.

Кроме того, во II квартале на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» по показателям качества и безопасности исследовано 208 проб молочной продукции, из которых 4 образца сливочного масла, отобранные на пищеблоках школ, не соответствовали требованиям технического регламента: по показателям идентификации – 3 образца, по микробиологическим показателям – 1 образец.

Реализация продукции приостановлена.