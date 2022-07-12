Житель Тульской области, выйдя из колонии, скрылся от надзора, ограбил женщину и избил ее спутника Фото: Алексей ФОКИН

Ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против жизни и здоровья 51-летний житель Щекино был признан виновным в грабеже, совершенном с применением насилия не опасного для жизни или здоровья, а также в уклонении от административного надзора.

Установлено, что обвиняемый, освободившись 3 декабря 2021 года из исправительного учреждения после того, как отбыл наказание, до 6 декабря 2021 года не прибыл к месту жительства в Щекино, несмотря на то, что за ним был установлен административный надзор, а также на учет в территориальный орган внутренних дел не встал, поселившись по иному адресу в том же городе.

Он же 1 марта 2022 года, будучи пьяным ограбил возле дома №6 по улице Колоскова в Щекино, незнакомую ему местную жительницу, забрав у нее 7000 рублей и не менее 8 раз ударив ее сожителя руками по голове и телу, так как мужчина попытался вернуть похищенное. С места совершения преступления мужчина скрылся, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Суд приговорил виновного к 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.