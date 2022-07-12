В Тульской области на одной из второстепенных дорог опрокинулся военный автокран Фото: соцсети

Как стало известно по сообщениям очевидцев, на дороге в поселке Михайловском Куркинского района Тульской области перевернулся военный автокран. Обстоятельства происшествия пока выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Очевидцы поделились видео-материалами с места происшествия, на которых видно, что опрокинувшийся автокран "лег" практически поперек дороги, вынуждая автомобилистов объезжать место происшествия по обочине.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.