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Происшествия12 июля 2022 9:40

В Тульской области на одной из второстепенных дорог опрокинулся военный автокран

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции
Источник:kp.ru
В Тульской области на одной из второстепенных дорог опрокинулся военный автокран

В Тульской области на одной из второстепенных дорог опрокинулся военный автокран

Фото: соцсети

Как стало известно по сообщениям очевидцев, на дороге в поселке Михайловском Куркинского района Тульской области перевернулся военный автокран. Обстоятельства происшествия пока выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Очевидцы поделились видео-материалами с места происшествия, на которых видно, что опрокинувшийся автокран "лег" практически поперек дороги, вынуждая автомобилистов объезжать место происшествия по обочине.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.