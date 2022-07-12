Житель Тульской области отсудил у больницы компенсацию за некачественное лечение от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

Обратившись в суд, житель Суворовского района Тульской области заявил, что терапевт его не обследовал физически, а также не выписал рецепта, только выдал лист со списком лекарств, которые пациенту пришлось покупать самостоятельно. Во время лечения, которое не соответствовало рекомендованным схемам, мужчина не получал бесплатные лекарства от COVID-19. Также с него не брали добровольное информированное согласие на лечение в амбулаторных условиях, в котором должны быть указаны выданные лекарственные средства и их количество.

Мужчина потребовал признать бездействие медиков Суворовской районной больницы незаконным, а также компенсировать ему расходы на лекарства, прохождение компьютерной томографии и моральный вред.

Суд признал требования мужчины обоснованными и обязал больницу до 1 августа выплатить мужчине 21 737 рублей.