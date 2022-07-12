В Туле прошла церковная служба в честь Дня святых апостолов Петра и Павла Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня в тульском храме святых апостолов Петра и Павла прошло богослужение в честь Петрова дня, посвященного этим святым.

Этот праздник известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. В православии праздник относится к числу великих праздников. Празднику предшествует Петров пост с понедельника после Недели всех святых по 11 июля включительно.