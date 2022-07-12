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Общество12 июля 2022 8:21

В Туле прошла церковная служба в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

Службу провел митрополит Тульский и Ефремовский Алексий в Петропавловском храме
Источник:kp.ru
В Туле прошла церковная служба в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

В Туле прошла церковная служба в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня в тульском храме святых апостолов Петра и Павла прошло богослужение в честь Петрова дня, посвященного этим святым.

Этот праздник известен со времён раннего христианства и отмечался в Римской империи, как на Востоке, так и на Западе. В православии праздник относится к числу великих праздников. Празднику предшествует Петров пост с понедельника после Недели всех святых по 11 июля включительно.

В Туле прошла церковная служба в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

В Туле прошла церковная служба в честь Дня святых апостолов Петра и Павла

Фото: Алексей ФОКИН