Тульский шашист Григорий Гетманский получил звание Гроссмейстера России Фото: материалы пресс-служб

Григорий Гетманский - туляк, родился в 1991 году, его старший брат Александр - также известный шашист, который недавно стал победителем Всероссийских соревнований по русским шашкам в Ярославле.

Григорий начал играть в шашки в 7 лет, и под руководством заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана в 2021 году занял 5 место на Чемпионате Европы по шашкам-64 в Турции. С 2018 года Григорий сам тренирует детей в Туле.