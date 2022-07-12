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Спорт12 июля 2022 8:03

Тульский шашист Григорий Гетманский получил звание Гроссмейстера России

Соответствующий приказ подписал министр спорта России Олег Матыцин
Источник:kp.ru
Тульский шашист Григорий Гетманский получил звание Гроссмейстера России

Тульский шашист Григорий Гетманский получил звание Гроссмейстера России

Фото: материалы пресс-служб

Григорий Гетманский - туляк, родился в 1991 году, его старший брат Александр - также известный шашист, который недавно стал победителем Всероссийских соревнований по русским шашкам в Ярославле.

Григорий начал играть в шашки в 7 лет, и под руководством заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана в 2021 году занял 5 место на Чемпионате Европы по шашкам-64 в Турции. С 2018 года Григорий сам тренирует детей в Туле.