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Общество12 июля 2022 6:59

Тульские водители за 12 дней выплатили штрафы на 564 100 рублей

В Тульской области прошла акция «Должник»
Источник:kp.ru
Тульские водители за 12 дней выплатили штрафы на 564 100 рублей

Тульские водители за 12 дней выплатили штрафы на 564 100 рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за двенадцать дней, с 27 июня по 8 июля Госавтоинспекция Тульской области совместно с Федеральной службой судебных приставов провели профилактическое мероприятие «Должник», чтобы выявить тех, кто уклоняется от уплаты штрафов за нарушения ПДД.

Инспекторы провели 20 рейдов, в ходе которых составили 186 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания, еще 55 граждан оплатили штрафы на сумму 564 100 рублей.