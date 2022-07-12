Тульские водители за 12 дней выплатили штрафы на 564 100 рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за двенадцать дней, с 27 июня по 8 июля Госавтоинспекция Тульской области совместно с Федеральной службой судебных приставов провели профилактическое мероприятие «Должник», чтобы выявить тех, кто уклоняется от уплаты штрафов за нарушения ПДД.

Инспекторы провели 20 рейдов, в ходе которых составили 186 протоколов за уклонение от исполнения административного наказания, еще 55 граждан оплатили штрафы на сумму 564 100 рублей.