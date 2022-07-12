Ремонт трамвайных путей на улице Металлургов в Туле закончат к концу августа Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжается ремонт трамвайных путей на улице Металлургов на участке от Театрального переулка до улицы Чаплыгина, который стартовал в конце июня.

На сегодня ремонтники полностью разобрали рельсошпальную решетку и вывезли рельсы, продолжают вывозить деревянные шпалы, а также готовить основания для монтажа новой конструкции. На место уже доставили 1100 бетонных шпал и щебень для засыпки путей.

Напомним, работы ведутся на участке длиной 1,1 км. Всего на улице Металлургов планируют заменить около 3 км трамвайных путей в однопутном исчислении от Театрального переулка до улицы Гастелло. Здесь используют рельсошпальную решетку, бывшую в употреблении на главном ходу РЖД. По своим техническим параметрам она соответствует требованиям, предъявляемым к более легкому наземному рельсовому электрическому транспорту.

Работы должны завершить к концу августа.