В Тульской области 62 водителя попались на нетрезвом вождении Фото: материалы пресс-служб

За прошедшие пятницу и выходные дни, с 8 по 10 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 62 водителя, севших за руль пьяными. На них составили протоколы:

- за пьяное вождение – на 26 водителей;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования – на 28 водителей;

- за пьяное вождение лицом, не имеющим водительских прав - на 2 водителей;

- за пьяное вождение лицом, уже лишенным водительских прав – на 1 водителя.

Кроме того, собрали уголовные материалы на 5 водителей, которые не в первый раз попадаются пьяными за рулем, а в отношении 13 водителей составили протоколы об административном правонарушении за управление автомобилем человеком, заведомо лишенным водительских прав.