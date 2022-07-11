В Узловой Тульской области мужчина зарезал старшего брата за оскорбление в адрес их матери Фото: материалы пресс-служб

Ночью 10 июля в одной из квартир дома на улице Горького в Узловой обнаружили тело 40-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

По версии следствия, 9 июля между пьяными потерпевшим и его 34-летним братом произошла ссора, так как старший брат оскорбил их мать, а также требовал у нее алкоголь. В ходе ссоры подозреваемый младший брат избил старшего, а также ударил ножом в бедро. От полученных повреждений пострадавший мужчина вскоре скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и направят в суд ходатайство о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.