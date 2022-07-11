Часть Тулы останется без электричества 12 июля Фото: Алексей ФОКИН

12 июля часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 44, 44-а, 46; ул. Ф. Энгельса, 97, 89; ул. Металлургов, 73-а, 75-б, 77, 77-а, 77-б, 79;, 83-а ул. Приупская, 2, 3, 5, 5-е;

с 09:00 до 17:00 - ул. Свободы, 55, 56, 56-а; ул. Л. Толстого, 107; ул. Комсомольская, 1, ул. Макаренко, 11, 11-б, 13, 15, 17, 17-а; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31;

с 10:00 до 15:00 - ул. Седова, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а; ул. 9 Мая, 25 к. 2, 33 к. 2, 35.