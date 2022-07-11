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Происшествия11 июля 2022 13:34

В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 27-летняя девушка

Там в Заокском районе столкнулись автомобили BMW и KIA
Источник:kp.ru
В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 27-летняя девушка

В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 27-летняя девушка

Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 15:45 на 134-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 27-летняя девушка на автомобиле BMW 3er не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем KIA Sportage под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля BMW, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.