В Тульской области на трассе М-2 в ДТП пострадала 27-летняя девушка Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 15:45 на 134-м километре автодороги М-2 «Крым» Заокского района Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 27-летняя девушка на автомобиле BMW 3er не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем KIA Sportage под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала водитель автомобиля BMW, которая после оказания медицинской помощи была отпущена.