Прокуратура Тульской области проверяет пляжи после гибели студента из Замбии Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Ленинского района Тульской области начала проверять, насколько безопасны для отдыхающих места рекреации возле водных объектов. Поводом к проверке послужил несчастный случай, произошедший с 25-летним иностранным гражданином на пруду в селе Обидимо. Напомним, молодой человек утонул во время купания.

Прокуратура района выехала для проверок на пруды в селе Обидимо и поселке Петровский Ленинского района, которые включены в перечень мест массового отдыха населения на водных объектах.

В ходе проверки будет дана правовая оценка состоянию водоёмов, безопасности пребывания населения на водных объектах, а также действиям лиц, которые обязаны заниматься спасением граждан на воде.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.