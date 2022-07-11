В Тульской области в столкновении Lada и Nissan на М-2 пострадали три человека Фото: материалы пресс-служб

9 июля в 14:10 на 211-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Lada X-ray на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу ехавшему навстречу автомобилю Nissan Sunny под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водители и 58-летняя пассажирка автомобиля Lada. Все трое после оказания медицинской помощи отпущены.