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Происшествия11 июля 2022 11:23

В Тульской области в столкновении Lada и Nissan на М-2 пострадали три человека

Все трое после оказания медицинской помощи были отпущены
Источник:kp.ru
В Тульской области в столкновении Lada и Nissan на М-2 пострадали три человека

В Тульской области в столкновении Lada и Nissan на М-2 пострадали три человека

Фото: материалы пресс-служб

9 июля в 14:10 на 211-м километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, 62-летний мужчина на автомобиле Lada X-ray на регулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу ехавшему навстречу автомобилю Nissan Sunny под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водители и 58-летняя пассажирка автомобиля Lada. Все трое после оказания медицинской помощи отпущены.