В Туле на проспекте Ленина открылся третий ресторан "Вкусно и точка" Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 11 июля, с 10:00 на проспекте Ленина открылся еще один ресторан быстрого питания "Вкусно и точка" (бывший Mc'Donalds). Это уже третий из пяти ресторанов сети, открывшийся в Туле - еще два работают на улице Октябрьской и на Красноармейском проспекте.

Стоит отметить, что с третьего раза туляки не проявили особого ажиотажа - в ресторане достаточно посетителей, но очередей не наблюдается, даже не все столики заполнены.

В целом же внутри ресторана практически ничего не изменилось - только из обстановки убрали прежнее брендирование.