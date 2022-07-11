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Общество11 июля 2022 11:05

В Туле на проспекте Ленина открылся третий ресторан "Вкусно и точка"

Туляки восприняли это событие без особого ажиотажа
Источник:kp.ru
В Туле на проспекте Ленина открылся третий ресторан "Вкусно и точка"

В Туле на проспекте Ленина открылся третий ресторан "Вкусно и точка"

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 11 июля, с 10:00 на проспекте Ленина открылся еще один ресторан быстрого питания "Вкусно и точка" (бывший Mc'Donalds). Это уже третий из пяти ресторанов сети, открывшийся в Туле - еще два работают на улице Октябрьской и на Красноармейском проспекте.

Стоит отметить, что с третьего раза туляки не проявили особого ажиотажа - в ресторане достаточно посетителей, но очередей не наблюдается, даже не все столики заполнены.

В целом же внутри ресторана практически ничего не изменилось - только из обстановки убрали прежнее брендирование.