Тульские поисковики и следователи нашли останки 23 бойцов и командиров Красной Армии Фото: соцсети

8 июля начался второй этап поисковой экспедиции "Тульский рубеж - 2022", в рамках которого поисковики тульского отряда "Штурм" при поддержке СУ СКР по Тульской области обследовали территорию в районе деревни Корытинка Арсеньевского района Тульской области.

В результате поисковикам и следователям удалось найти неучтенное воинское захоронение бойцов Красной армии. По найденным артефактам приблизительно датировали время возникновения захоронения: март 1942 года.

Тульские поисковики и следователи нашли останки 23 бойцов и командиров Красной Армии Фото: соцсети

В процессе работ поисковики нашли три ЛОЗа ("смертных медальона"), личные вещи красноармейцев, фрагменты формы и амуниции, в том числе "кубари" старшего лейтенанта. В настоящий момент извлечены останки 23-х бойцов и командиров РККА.

Поиск продолжается.