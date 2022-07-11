Следователи проверят обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Следователи СУ СКР по Тульской области организовали проведение процессуальной проверки по факту гибели мужчины при пожаре. Напомним, утром 10 июля поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме на улице Шахтерская в поселке Стахановский Киреевского района нашли тело 46-летнего местного жителя.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.