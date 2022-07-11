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Происшествия11 июля 2022 7:46

Следователи проверят обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тульской области

Тело 46-летнего мужчины нашли в сгоревшем доме в Киреевском районе
Источник:kp.ru
Следователи проверят обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тульской области

Следователи проверят обстоятельства гибели мужчины при пожаре в Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

Следователи СУ СКР по Тульской области организовали проведение процессуальной проверки по факту гибели мужчины при пожаре. Напомним, утром 10 июля поступило сообщение о том, что при тушении пожара в частном доме на улице Шахтерская в поселке Стахановский Киреевского района нашли тело 46-летнего местного жителя.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили очевидцев случившегося, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем при курении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.