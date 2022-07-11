В Туле пьяный мужчина напал на врачей "скорой", оказывавших ему помощь Фото: Алексей ФОКИН

В эти выходные, 9 июля, в Туле пьяный мужчина напал на сотрудников скорой помощи, сообщает региональный минздрав.

По имеющейся информации, в 13.25 машину скорой помощи вызвали к пьяному мужчине, лежащему на улице Демидовской. Прибывшие фельдшеры привели мужчину в чувство, но он начал вести себя агрессивно и попытался напасть на сотрудников.

Врачи в первый раз в регионе воспользовались «тревожной кнопкой», установленной в машине, через две минуты на место происшествия прибыл наряд Росгвардии, который усмирил буяна.

Мужчину погрузили в машину скорой помощи и доставили в больницу им. Д. Я. Ваныкина. Никто из медработников не пострадал.