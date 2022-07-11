В Туле на улице Некрасова нашли тела двух пенсионеров, умерших около 2 месяцев назад Фото: Алексей ФОКИН

9 июля в доме № 54 по улице Некрасова в Туле нашли мертвыми 83-летнего мужчину и его 73-летнюю жену.

По имеющейся информации, смерть наступила около двух месяцев назад, но нашли тела только сейчас - семейная пара жила уединенно, без гостей и родственников, женщина была парализована, а муж за ней ухаживал.

Дверь вскрыли сотрудники МЧС в присутствии полиции, которую вызвали жители.

Следственный комитете начал процессуальную проверку по факту смерти, но по предварительным данным, следы насильственной гибели отсутствуют.