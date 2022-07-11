В Донском Тульской области при пожаре погиб 51-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

10 июля в 18:32 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Донском, микрорайон Новоугольный, улица Индустриальная. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Прибыв на место происшествия, пожарные за 11 минут ликвидировали открытое пламя. После тушения огня в квартире обнаружили тело погибшего - 51-летнего мужчины.

В результате происшествия в комнате сгорел диван и шкаф, квартира закоптилась по всей площади.

Причина пожара устанавливается.