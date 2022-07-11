В Донском Тульской области при пожаре погиб 51-летний мужчина
Фото: материалы пресс-служб
10 июля в 18:32 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Донском, микрорайон Новоугольный, улица Индустриальная. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания.
Прибыв на место происшествия, пожарные за 11 минут ликвидировали открытое пламя. После тушения огня в квартире обнаружили тело погибшего - 51-летнего мужчины.
В результате происшествия в комнате сгорел диван и шкаф, квартира закоптилась по всей площади.
Причина пожара устанавливается.