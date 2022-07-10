Завтра, 11 июля, в Туле без света останутся десятки домов Фото: Игорь Копытов

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так они коснутся:

с 09:00 до 12:00 - Пирогова, 33-49 (нечётн.), 35-а, 46-68 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.), ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.);

с 09:00 до 17:00 - ул. Комсомольская, 1; ул. Дрейера, 14, 17; ул. 9 Мая, 21, 23, 29 к., 27 к.1, 48, 50, 27 к.2, 19, 19-а, 25 к.1, 25 к.2, 29 к.2, 33 к.1, 37 к.1, 37; ул. Седова, 13-а, 19, 21, 11, 13, 9/6, 15, 17, 17-а; ул. Макаренко, 1, 3, 16, 14, 18; ул. Советская, 1-а, 2, 5; ул. Мосина, 1; ул. Ленина, 7; ул. Коминтерна, 2-а; пер. Красный пер., 15; ул. Макаренко, 9, 9-а;

с 13:00 до 16:00 - ул. Кауля 76-102 (чётн.); ул. П. Алексеева 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лизинского ( Дивизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого 77; ул. Михеева, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14.