Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июля 2022 12:45

В Ясногорске Тульской области нечистоты сливали в поле у жилых домов

Отходы попадали также в реку Вашану
Игорь КОПЫТОВ
В Ясногорске Тульской области нечистоты сливали в поле у жилых домов

В Ясногорске Тульской области нечистоты сливали в поле у жилых домов

Фото: СОЦСЕТИ

Местные жители обратились за помощью в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Они рассказали, что ассенизаторские машины в городе по вечерам сливают нечистоты прямо на территории водоканала. Несколько лет отходы скапливаются, а потом их продают и начинают собирать вновь. Все это происходит на площади примерно 1,5 гектара.

Активисты также потребовали от администрации водоканала города Ясногорск устранить выявленные нарушения.