В Ясногорске Тульской области нечистоты сливали в поле у жилых домов Фото: СОЦСЕТИ

Местные жители обратились за помощью в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор. Они рассказали, что ассенизаторские машины в городе по вечерам сливают нечистоты прямо на территории водоканала. Несколько лет отходы скапливаются, а потом их продают и начинают собирать вновь. Все это происходит на площади примерно 1,5 гектара.

Активисты также потребовали от администрации водоканала города Ясногорск устранить выявленные нарушения.