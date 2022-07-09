Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды9 июля 2022 11:45

В Тульской области открылся VI театральный фестиваль «Толстой»

Культурное событии стартовало накануне, 8 июля
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области открылся VI театральный фестиваль «Толстой»

В Тульской области открылся VI театральный фестиваль «Толстой»

Фото: Алексей ФОКИН

На территории музея-усадьбы «Ясная поляна» открылся VI театральный фестиваль «Толстой». В программе нынешнего года — современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству. Тема детства, которая стала ключевой, была выбрана неслучайно — к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны.

9 июля гостям фестиваля представят пятичасовой спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова. Впервые его будут играть под открытым небом. В постановке задействованы Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений Князев, Ирина Купченко, Людмила Максакова. На фестиваль театр Вахтангова привез два состава.

В программе - множество спектаклей для маленьких зрителей, а также проекты, созданные специально для фестиваля в рамках резиденции «Сила слова» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.