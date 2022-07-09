В Тульской области открылся VI театральный фестиваль «Толстой» Фото: Алексей ФОКИН

На территории музея-усадьбы «Ясная поляна» открылся VI театральный фестиваль «Толстой». В программе нынешнего года — современные трактовки произведений Льва Толстого и авторов, созвучных его творчеству. Тема детства, которая стала ключевой, была выбрана неслучайно — к 170-летию публикации одноименной повести Толстого и 160-летию венчания Льва Николаевича и Софьи Андреевны.

9 июля гостям фестиваля представят пятичасовой спектакль «Война и мир» театра имени Вахтангова. Впервые его будут играть под открытым небом. В постановке задействованы Сергей Маковецкий, Владимир Симонов, Евгений Князев, Ирина Купченко, Людмила Максакова. На фестиваль театр Вахтангова привез два состава.

В программе - множество спектаклей для маленьких зрителей, а также проекты, созданные специально для фестиваля в рамках резиденции «Сила слова» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.