Все выходные в Тульской области будут ловить пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проверки будут проходить в Туле и Новомосковске, Алексинском, Богородицком, Веневском, Заокском, Кимовском, Плавском и Суворовском районах.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф и временное лишение водительских прав — от полутора до двух лет. За повторное вождение нетрезвым предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет.