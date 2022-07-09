Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2022 7:59

Все выходные в Тульской области будут ловить пьяных водителей

Проверки на дорогах региона пройдут по 10 июля
Игорь КОПЫТОВ
Все выходные в Тульской области будут ловить пьяных водителей

Все выходные в Тульской области будут ловить пьяных водителей

Фото: Алексей ФОКИН

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» проверки будут проходить в Туле и Новомосковске, Алексинском, Богородицком, Веневском, Заокском, Кимовском, Плавском и Суворовском районах.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф и временное лишение водительских прав — от полутора до двух лет. За повторное вождение нетрезвым предусмотрена уголовная ответственность — лишение свободы на срок до двух лет.