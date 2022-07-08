В Туле 20-летний парень украл из пункта выдачи заказов одежду, еду и веб-камеры Фото: Алексей ФОКИН

В Туле в отделение полиции с заявлением обратился 20-летний местный житель, который пояснил, что из пункта выдачи товаров на Павшинском мосту ночью украли продукты питания, одежду и веб-камеры.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение злоумышленника, которым оказался безработный ранее судимый 20-летний местный житель. Предположительно, проходя мимо пункта выдачи, молодой человек без предварительного плана решил проникнуть внутрь, что и сделал, повредив пластиковое окно. Подозреваемый признался в содеянном.

Похищенное обнаружили и изъяли.

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам кражи.