В Тульской области Роспотребнадзор одобрил для купания 36 пляжей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области продолжают проверять водоемы и пляжи. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора на данный момент исследовали 339 проб, по итогам проверки одобрив для купания 36 зон рекреации.

Напомним, что купаться в реках или прудах можно только если водоем получил санитарно-эпидемиологическое заключение. На сегодня это следующие пляжи:

Тула

- средний пруд в Центральном парке имени Белоусова;

- зона отдыха «Петровский»;

- зона отдыха «Обидимо» в селе Обидимо;

- «Хомяковские поляны»;

- зоны отдыха «Ильинка»;

- пляжи №1 и №2 на реке Воронка.

Новомосковск

- Урванский водоем;

- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в селеСтрельцы (вне населенного пункта);

- открытый плавательный бассейн в микрорайоне Сокольники;

- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в селеГремячем;

- водоем «Тростниковка» в селе Спасском;

Донской

- «Плазма-Акватория»;

- водоем «Голубая вода»;

Узловая

- пруд Трестовский;

Веневский район

- пляж «Веневка» в поселке Метростроевском;

Кимовский район

- пляж «Вороньи Выселки»;

Богородицк

- пруд РОС;

Ефремов

- городской пляж на реке Красивая Меча на улице К. Маркса;

- городской пляж на реке Красивая Меча вдоль улицы Береговой;

Каменский район

- пляж в деревне Яблонево на улице Речной;

- бассейн в селе Архангельском, Стадионный проезд;

Воловский район

- пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино;

Тепло-Огаревский район

- пляж на пруду в селе Волчья дубрава;

- пляж на реке Упе в селе Нарышкинском;

Одоевский район

- пляж «Дорогонка»;

- зона отдыха «Песчаная коса»;

Щекинскии район

- зона рекреации на реке Воронке в парк-отеле «Грумант»;

- пляж на пруду в парковой зоне поселка Первомайского;

- Щекинское водохранилище в Советске;

Город Алексин

- муниципальный пляж «Ассоль» на реке Оке;

- зона рекреации пляж ЛОП «Шахтер» на реке Оке в селе Бунырево;

Город Плавск

- пляж на реке Плаве по улице Красной;

- пляж на пруду в селе Красном;

Куркинский район

- пляж «Орловский» на берегу реки Дон.