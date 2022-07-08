В Тульской области осудили мужчину, зарезавшего собутыльника в пьяной драке Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый 38-летний житель Ясногорского района был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти потерпевшего.

Как установили следствие и суд, вечером 20 марта возле остановки общественного транспорта на улице Советской в поселке Ревякино Ясногорского района Тульской области между двумя пьяными местными жителями и осужденным произошла ссора, перешедшая в драку. В ходе выяснения отношений злоумышленник ударил 52-летнего мужчину в грудь ножом, который имел при себе. С полученным ранением потерпевшего доставили в больницу, где он и скончался.

В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Он был приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.