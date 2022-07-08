В Туле мотоциклист погиб при столкновении с микроавтобусом Фото: соцсети

Днем 8 июля в Туле на Новомосковском шоссе произошло смертельное ДТП, об этом в одной из тульских групп в соцсетях сообщили очевидцы.

По имеющейся информации, там столкнулись микроавтобус и мотоцикл либо мопед, оба транспортных средства получили серьезные повреждения. На обочине рядом с местом происшествия лежит накрытое с головой тело человека, скорее всего, мотоциклиста.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности выясняются.