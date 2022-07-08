И снова метеопредупреждение: в Тульской области вечером 8 июля ожидается гроза с сильным ветром Фото: Арина ВОРОНЦОВА

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 июля в ближайшие 1-3 часа с сохранением до вечера, в Тульской области местами ожидается гроза, кратковременный дождь, в отдельных районах может быть град, при грозе усиление ветра порывами ветра 17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила личной безопасности при порывистом ветре и грозе:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.