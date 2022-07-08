38-летний туляк устроил поджог, желая насолить соседке с сыном-инвалидом Фото: Алексей ФОКИН

8 июля в Туле по ходатайству следователей задержали 38-летнего туляка, ранее судимого за совершение тяжкого преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Мужчина обвиняется в умышленном поджоге коммунальной квартиры, что привело к уничтожению ценного имущества. Задержанный был заключен под стражу на 2 месяца.

В рамках предварительного расследования установлено, что 7 июля обвиняемый, находившийся в коммунальной квартире по улице Белкина, решил навредить имуществу своей соседки. Он поджег подушку и, убедившись, что огонь разгорается и распространится на дверь и мебель живущей в соседней комнате женщины с сыном - инвалидом 2 группы, скрылся с места преступления. В результате были уничтожены личные вещи потерпевшей, что является для неё значительным материальным ущербом.

Ходатайство следователей поддержала прокуратура, и суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление в законную силу не вступило. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.