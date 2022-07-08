Ураган в Тульской области: в Алексине шквальный ветер сорвал крышу и поломал деревья Фото: соцсети

Непогода, накрывшая Тульскую область накануне, обернулась серьезными последствиями для Алексина: как сообщают местные жители в соцсетях, в городе упали несколько деревьев - на улицах Тульской и Советской, а также в Парке Химик и на Высоком, где помимо этого, оборвал провода.

Кроме того, шквалистые порывы в микрорайоне Горушки по улице Арматурной сорвали крышу с одного из зданий.

К счастью, сообщений о пострадавших людях не поступало, хотя несколько машин было тповреждено. Сотрудники МЧС оперативно устранили последствия непогоды.

Ураган в Тульской области: в Алексине шквальный ветер сорвал крышу и поломал деревья Фото: соцсети

Ураган в Тульской области: в Алексине шквальный ветер сорвал крышу и поломал деревья Фото: соцсети

Ураган в Тульской области: в Алексине шквальный ветер сорвал крышу и поломал деревья Фото: соцсети