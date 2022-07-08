В Тульской области из горящего дома эвакуировали ребенка и троих взрослых Фото: материалы пресс-служб

7 июля в 06:53 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на Театральной улице поселка Куркино в Куркинском районе Тульской области. На место происшествия выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания, которые справились с открытым огнем за четыре минуты.

Из горящего здания эвакуировали 4 человека, включая 1 ребенка. Никто из людей не пострадал.

В результате происшествия в комнате выгорел диван. Причина пожара устанавливается.