Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 7:55

Молодоженам в Тульской области начнут вручать сертификаты на бесплатное медобследование

В списке услуг профилактический медосмотр и диспансеризация, а также помощь специалистов в сфере репродуктивного здоровья
Источник:kp.ru
Молодоженам в Тульской области начнут вручать сертификаты на бесплатное медобследование

Молодоженам в Тульской области начнут вручать сертификаты на бесплатное медобследование

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области вводится новая, дополнительная мера социальной поддержки для молодых семей, постановление уже было подписано заместителем губернатора региона.

Теперь молодые пары в возрасте до 35 лет, вступающие в брак, будут получать сертификаты «Молодая семья». В списке услуг, которые можно получить по сертификату – профилактический медосмотр и диспансеризация взрослых и детей, медицинское обследование супружеских пар, консультации специалистов в кабинете охраны здоровья семьи и репродукции, сопровождение в учреждениях соцобслуживания, анкетирование туляков по репродуктивным планам, интерактивные занятия и тренинги, семейные консультации, а также многие информационные услуги.

Сертификат «Молодая семья» будет действовать до 35-летия обоих супругов.