Молодоженам в Тульской области начнут вручать сертификаты на бесплатное медобследование Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области вводится новая, дополнительная мера социальной поддержки для молодых семей, постановление уже было подписано заместителем губернатора региона.

Теперь молодые пары в возрасте до 35 лет, вступающие в брак, будут получать сертификаты «Молодая семья». В списке услуг, которые можно получить по сертификату – профилактический медосмотр и диспансеризация взрослых и детей, медицинское обследование супружеских пар, консультации специалистов в кабинете охраны здоровья семьи и репродукции, сопровождение в учреждениях соцобслуживания, анкетирование туляков по репродуктивным планам, интерактивные занятия и тренинги, семейные консультации, а также многие информационные услуги.

Сертификат «Молодая семья» будет действовать до 35-летия обоих супругов.