В Одоеве Тульской области пройдет Фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона» Фото: материалы пресс-служб

16 июля в поселке Одоев Тульской области пройдет Шестой межрегиональный Фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона», в котором примут участие около 130 мастеров и организаций - гончары и игрушечники из более чем 20 регионов России. Гостями праздника станут более 5000 человек.

Основными гостями Фестиваля станут семьи с детьми,а потому для маленьких посетителей пройдут бесплатные мастер-классы по лепке и росписи глиняной игрушки и конкурс детских рисунков на асфальте «Филимоновская сказка».

В Одоеве Тульской области пройдет Фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки деда Филимона» Фото: материалы пресс-служб

Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской – «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой – «богатую» романовскую, из Рязанской – монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области. Мастера из Белгородской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Курганской, Калужской, Нижегородской, Тульской, Пензенской и ряда других областей удивят своим мастерством и талантом и предложат попробовать свои силы в мастер-классах по изготовлению глиняной игрушки и гончарной посуды.

В рамках Фестиваля пройдут выставки творческих работ «Текстильный дизайн. Знаки традиции» с презентацией новой линейки сувенирной продукции из текстиля, живописных работ «В Одоев за вдохновением!», выставка продажа открыток «В Одоев за вдохновением» и многое другое.

Также на фестивале будет работать «Почта деда Филимона», где можно будет приобрести и отправить открытки с приветами из Одоева по всей России.