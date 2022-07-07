Десятки домов в Туле останутся без электричества 8 июля Фото: Алексей ФОКИН

8 июля часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор, обрезку деревьев и другие необходимые операции.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 15:00 - пр-т Ленина, 50, 52;

с 09:00 до 16:00 - ул. 2-я Криволученская, 44;

с 09:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 36; ул. Пушкинская, 23-а; ул. Немцова, 12-38 (чётн.); ул. Р. Зорге, 22-б, 24-б; микрорайон Северное Заречье.