Тульский спасатель в Тамбовской области спас тонущего подростка Фото: материалы пресс-служб

27 июня на территории Мучкапского района Тамбовской области на реке Ворона чуть не утонул 13-летний ребенок, к счастью, поблизости оказался сотрудник тульского спасательного ведомства Николай Масликов, заместитель начальника службы пожаротушения четвертого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тульской области.

Николай в тот день был в отпуске и в Тамбовскую область приехал навестить родителей, с которыми пришел на реку искупаться.

«Людей на водоеме было немного, поскольку погода стояла прохладная. В один момент я обратил внимание на компанию из трех подростков. Девочка плыла к берегу с очень испуганным лицом. Окончательно осознал, что случилось, я уже в тот момент, когда один из этой компании позвал на помощь – в двух метрах от ребят я увидел тонущего человека. Вода в этом водоеме очень прозрачная, поэтому силуэт хорошо видно. Увидев это, сразу же нырнул в воду. Мальчик был без сознания и лежал уже почти на дне. Я схватил его за руку и вытащил», – рассказал Масликов.

Вытащив подростка из воды, туляк оказал ему первую помощь, очистив легкие от воды. Когда ребенок задышал, Николай вызвал "скорую" и вместе с медиками отвез школьника в районную больницу. Благодаря своевременной и правильно оказанной помощи, ребенок не пострадал и уже вечером того же дня покинул больницу.

Администрация Мучкапского района оценила благородный и смелый поступок тульского спасателя – в торжественной обстановке глава района Александр Хоружий поблагодарил Николая и вручил ему «Благодарственное письмо».

За проявленное мужество и героизм при спасении человека на водоеме Главным управлением МЧС России по Тульской области подготовлено и направлено в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий письмо о награждении Николая Масликова ведомственной наградой.