В Тульской области выпускники колледжей сдавали экзамены по новым стандартам Фото: Алексей ФОКИН

В колледжах и техникумах Тульской области завершилась государственная итоговая аттестация, по итогам которой из учебных заведений в этом году выпустились более 8000 специалистов.

Отмечается, что более 2,2 тысяч из этих выпускников сдавали демонстрационный экзамен по новым образовательным стандартам. Такая форма экзаменации позволяет в полной мере оценить знания и навыки выпускника. В состав комиссии включаются специалисты профильных предприятий и сертифицированные эксперты из других учреждений образования.

Тем временем, с 20 июня начался прием документов на зачисление в колледжи и техникумы региона. На бюджетные места планируется принять 7 265 абитуриентов. Уже подано 5 428 заявлений.

Чаще всего выпускники поступают на направления, связанные с IT-технологиями, промышленным производством и педагогикой.