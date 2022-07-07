Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту загрязнения реки Малая Сукромка Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе Тульской области межрайонная прокуратура с привлечением специалистов минприроды проводит проверку после публикации в социальной сети «ВКонтакте» о загрязнения реки Малая Сукромка в посёлке Бегичевский.

В ходе проверки из реки взяли пробы воды, запрошена необходимая документация.

После получения заключения министерства и изучения документации при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.