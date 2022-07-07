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Общество7 июля 2022 13:29

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту загрязнения реки Малая Сукромка

Из водного объекта отобраны пробы воды, запрошена необходимая документация
Источник:kp.ru
Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту загрязнения реки Малая Сукромка

Прокуратура Тульской области проводит проверку по факту загрязнения реки Малая Сукромка

Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе Тульской области межрайонная прокуратура с привлечением специалистов минприроды проводит проверку после публикации в социальной сети «ВКонтакте» о загрязнения реки Малая Сукромка в посёлке Бегичевский.

В ходе проверки из реки взяли пробы воды, запрошена необходимая документация.

После получения заключения министерства и изучения документации при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.