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Общество7 июля 2022 13:02

В Туле приставы арестовали здание ресторанного комплекса "Этажи" за долги компании

Руководство компании задолжало по налогам и в пользу других юрлиц больше 6 млн рублей
Источник:kp.ru
В Туле приставы арестовали здание ресторанного комплекса "Этажи" за долги компании

В Туле приставы арестовали здание ресторанного комплекса "Этажи" за долги компании

В Туле судебные приставы наложили арест на земельный участок и ресторанный комплекс "Этажи", принадлежащие организации-должнику.

На исполнении в отделении УФССП по Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с организации долга по налоговым платежам, а также в пользу юридических лиц. Общая сумма долга составляет больше 6 млн рублей.

В установленные сроки руководство организации не предприняло никаких мер, чтобы расплатиться с долгом, и приставы арестовали имущество, принадлежащее должнику-организации: земельный участок и ресторанный комплекс в Пролетарском округе Тулы.

В настоящее время недвижимость передана на реализацию в счет погашения задолженности.