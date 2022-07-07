Желтый уровень погодной опасности: в Тульской области 7 и 8 июля ожидаются гроза и град Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 7 июля и 8 июля местами ожидается сильный кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град. При грозе возможно усиление ветра порывами до 17 метров в секунду.

МЧС России напоминает общие меры безопасного поведения при грозе:

Если вы находитесь в доме:

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности:

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.

При порывистом ветре:

- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач).