Тульский богатырь: в областном перинатальном центре родился ребенок весом почти 5 кг Фото: Архив "КП"

В Тульском областном перинатальном центре на свет появился настоящий богатырь -новорожденный весом 4 850 граммов и ростом 56 сантиметров. Отметим, что средняя норма для детей составляет 3 400–3 500 г веса и 44,2–55,66 см роста для мальчиков и 3 200–3 400 г и 43,6–54,7 см для девочек.

По данным медучреждения, за четыре месяца с открытия нового корпуса перинатального центра, здесь родились 1542 малыша, из них 753 мальчика и 789 девочек, включая 19 двоен.